Ветераны ВОВ из Петербурга получат по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы

В Законодательном собрании Петербурга 12 апреля сразу в трех чтениях рассмотрели законопроект о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая. Их получат более 240 тысяч человек.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей полагается инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также блокадникам и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По 5 тысяч рублей получат вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, войнах с Финляндией и Японией и граждане, которые родились до 3 сентября 1945 года.

Законопроект подготовил губернатор Александр Беглов. Средства выделят из бюджета Петербурга. Глава города в начале месяца заявлял на заседании регионального правительства, что из резервного фонда на эти цели направят 1,5 млрд рублей. Перечислить деньги планируют до 9 мая.

В Москве размер единовременных выплат участникам войны составит от 10 до 25 тысяч рублей.

Константин Леньков