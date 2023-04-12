Греф посетовал на трудности Сбербанка с импортозамещением западного "железа"

Председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил в Совете Федерации с часовой речью, в которой в том числе коснулся проблемы импортозамещения. Тяжелее всего у его компании обстоит с поиском аналогов санкционной компьютерной технике.

"Мы зависим от технологий, в первую очередь это касается hardware, "железа". И, наверное, самая критичная позиция – видеокарты, это микроэлектроника и видеокарты для высокопроизводительных вычислений", - произнес Греф с трибуны.

На преодоление зависимости от западных технологий, по его словам, банк тратился на протяжении не менее пяти последних лет. Наибольший успех достигнут во всем, что связано с софтом. При этом некоторые продукты потребуют еще несколько лет для их полной локализации.

фото: kremlin.ru