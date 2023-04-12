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Новости 15:55

С петербургских коммунальщиков взыскали полмиллиона рублей за разбитую льдом машину

фото ЗакС политика С петербургских коммунальщиков взыскали полмиллиона рублей за разбитую льдом машину

Смольнинский районный суд Петербурга взыскал более 497 тысяч рублей с ООО "Жилкомсервис №3 Центрального района" в пользу Анны Несветаевой. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, гражданское дело рассматривали из-за повреждений, полученных автомобилем истицы от падения льда с крыши.

Положивший начало разбирательству инцидент имел место в январе прошлого года во дворе на 4-й Советской улице. Владелица автомобиля заявила о понесенном ущербе в размере 651 тысячи рублей, еще 9 тысяч пришлось заплатить оценщику.

Суд установил, что коммунальщики начали уборку крыши проблемного дома только через неделю после падения наледи на машину Несветаевой.


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