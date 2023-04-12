На новую набережную в Кронштадте Смольный готов потратить 3,7 млрд рублей

Строительство набережной на острове Котлин потребует привлечения более 3,6 млрд рублей. Такую сумму готовы отдать будущему подрядчику петербургские чиновники, объявившие конкурс. Информация о госзакупке, размещенной ГКУ "Дирекция транспортного строительства", содержится на портале RosTender.

Предназначенная для пешеходов набережная соединит морской портовый комплекс и сквер "Инчхон". Проект включает в себя создание велодорожек и лестничных спусков к Финскому заливу. Общая протяженность будущей дороги составит 2,8 км.

На некоторых участках ширина пешеходной части будет доходить до 6 метров. Строительство разделят на несколько этапов.