США ввели санкции против "Мегафона" и вице-премьера Хуснуллина

Министерство финансов США 12 апреля объявило о введении новых санкций в отношении российских физических и юридических лиц.

В список, в частности, попали оператор мобильной связи "Мегафон", компания "Металлоинвест", несколько дочерних компаний "Росатома" и прокремлевское детско-юношеское движение "Юнармия".

Среди физических лиц обращает на себя внимание вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль.

Наконец, санкции распространились на Ковровский механический завод, Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, а также на 19 торговых судов.