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Новости 17:57

За три года в Петербурге многократно выросло число самозанятых

фото ЗакС политика За три года в Петербурге многократно выросло число самозанятых

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков на заседании Общественного Совета по развитию малого предпринимательства рассказал, что за последние годы число самозанятых в мегаполисе выросло более чем на порядок.

"В городе зарегистрировано более 450 тыс. самозанятых граждан. Если сравнивать с началом 2020 года, их количество возросло в 17,8 раза", - приводит изложенную им статистику ТАСС.

На территории Петербурга, по последним данным чиновников, ведут деятельность свыше 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это обеспечивает работой почти 2 млн человек, то есть более половины от всей занятости города.


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Упоминаемые персоны
Поляков Кирилл Валентинович




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