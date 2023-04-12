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Новости 18:28

Скончался писатель Эдуард Багиров

фото ЗакС политика Скончался писатель Эдуард Багиров

В возрасте 47 лет скончался писатель и продюсер Эдуард Багиров, о чем сообщила в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян.

"Мужик настоящий, любящий жизнь — даже слишком, как оказалось", - прокомментировала свое же известие медиаменеджер.

По данным издания Varlamov News*, в течение последней недели у писателя наблюдалась полиорганная недостаточность, он находился в коме.

Во время предвыборной кампании Владимира Путина 2012 года Багиров активно выступал на телеканалах в качестве его доверенного лица. В последующие годы он также поддерживал курс президента и правительства, в том числе внешнеполитический. В прошлом году Багиров стал вести авторскую программу на государственной радиостанции, входящей в МИА "Россия сегодня".

*Минюст внес Илью Варламова в единый реестр иноагентов

фото: Эдуард Багиров / Telegram


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