В России продолжают дорожать огурцы и бананы

Росстат проанализировал изменение цен на потребительском рынке с 4 по 10 апреля. Товары и услуги всех типов подорожали за выбранный период на 0,11% (неделю назад показатель составил 0,13%). С начала января инфляция ускорилась до 1,84%.

Наибольший рост в розничной цене продемонстрировали огурцы (+2%), бананы (+1,19%), баранина (+0,55%), подсолнечное масло (+0,31%), рис и водка (по 0,28%). Наоборот, ощутимее всего остального подешевели за последнюю неделю свекла (-1,08%), морковь (-0,67%), пшеничная мука (-0,65%), гречка и картофель (-0,6%), стерилизованное молоко (-0,45%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали женские колготки (+0,56%), шампунь (+0,44%), зубная паста (+0,3%), туалетная бумага (+0,25), мужские носки (+0,22%), сигареты (+0,18%). Из услуг сильнее всего подорожал полет в эконом-классе самолета: средняя его цена выросла на 8,27%.

Тем временем Минэкономразвития 22 февраля сообщает, что инфляция в годовом выражении составила 3,51%, а продовольственная — 2,57%.