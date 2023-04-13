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Новости 10:59

Сезонные точки по продаже корюшки начинают свою работу 15 апреля

фото ЗакС политика Сезонные точки по продаже корюшки начинают свою работу 15 апреля

Начиная с 15 апреля в Петербурге стартует сезонная продажа корюшки, информирует пресс-служба комитета имущественных отношений. Точки будут работать до 31 мая.

Рыбу будут реализовывать с городских участков, которые КИО предоставит индивидуальным предпринимателям на основе заключённых договоров.

"Реализация путинной рыбы может осуществляться и в другое время в течение года с использованием передвижных средств развозной торговли", - напомнили также в комитете.

Со списком официальных мест продажи корюшки можно ознакомиться на сайте КИО.


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