Сезонные точки по продаже корюшки начинают свою работу 15 апреля

Начиная с 15 апреля в Петербурге стартует сезонная продажа корюшки, информирует пресс-служба комитета имущественных отношений. Точки будут работать до 31 мая.

Рыбу будут реализовывать с городских участков, которые КИО предоставит индивидуальным предпринимателям на основе заключённых договоров.

"Реализация путинной рыбы может осуществляться и в другое время в течение года с использованием передвижных средств развозной торговли", - напомнили также в комитете.

Со списком официальных мест продажи корюшки можно ознакомиться на сайте КИО.