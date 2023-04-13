"Яблоко" подало заявку на митинг против закона об электронных повестках в Мурино

Члены петербургского "Яблока" подали в администрацию города Мурино заявку на проведение 23 апреля акции против новых правил для военнообязанных, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Митинг численностью до 200 человек планируется провести на бульваре Менделеева. Заявители — заместитель председателя "Яблока" Борис Вишневский, зампред реготделения партии Анатолий Голов и член бюро отделения Дмитрий Анисимов.

"Теперь необязательно получать повестку в военкомат лично – для государства достаточно, что оно ее отправило. Не пришел после этого в военкомат - запретят выезд из страны, сделки с недвижимостью и вождение автомобиля. Конечно, это грубое и внесудебное ограничение конституционных прав ради наполнения армии новыми рекрутами", - заявил Вишневский.

Последствием такой политики, по его мнению, может стать новая волна эмиграции.

Проведение митингов, пикетов и других публичных акций в Петербурге запрещены из-за "антикоронавирусных" правил, которые продолжает продлевать губернатор Александр Беглов. В то же время администрации пригородов, которые территориально относятся к соседней Ленинградской области, время от времени согласовывают митинги. Мурино находится рядом с Петербургом. В городе есть станция метро "Девяткино".

Госдума приняла поправки об электронных повестках и едином реестре военнообязанных во вторник, 11 апреля. На следующий день законопроект одобрил Совет Федерации.

Согласно новым нормам, военнообязанных будут вызывать в военкоматы через портал "Госуслуги" и заказными письмами. Гражданин будет считаться уведомленным о явке сразу после получения повестки или через 7 дней после включения в реестр информации об отправке ему повестки. После этого ему запретят покидать страну, а если он не явится в военкомат в течение 20 дней – могут запретить водить автомобили, получать кредиты, совершать сделки с недвижимостью, регистрироваться индивидуальным предпринимателем или самозанятым.