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Цивилёв поинтересовался у Пиотровского возможностью создания музея им. Горького на Кронверкском проспекте

фото ЗакС политика Цивилёв поинтересовался у Пиотровского возможностью создания музея им. Горького на Кронверкском проспекте

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилёв ("Единая Россия") заинтересован в создании музея имени писателя Максима Горького в его квартире на Кронверкском проспекте, которая сейчас выставлена на торги. Своей идеей он поделился с вице-губернатором Борисом Пиотровским.

В продаваемых апартаментах литератор проживал в период с 1914 по 1921 год. За это время там неоднократно бывали известные общественные деятели тех лет: Владимир Ленин, Феликс Дзержинский, Владимир Маяковский, Николай Рерих, Иван Бунин, Корней Чуковский и многие другие.

Рядом с квартирой располагается станция метро "Горьковская", там же установлен памятник в честь писателя.

"Учитывая историко-мемориальную ценность указанного помещения, считаю целесообразным выкуп городом квартиры Максима Горького с целью создания здесь музея писателя. Именно в петербургский период жизни писатель создал первые части своей знаменитой трилогии — "Детство" и "В людях", — прокомментировал свою задумку Цивилёв.


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