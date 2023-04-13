В ЗакСе предложили для "укрепления мобилизационных возможностей страны" вернуть сотрудникам военкоматов воинские должности

Проект обращения министру обороны России Сергею Шойгу внесли в Заксобрание Петербурга депутаты "Единой России" Игорь Высоцкий, Анастасия Мельникова и Елена Киселева.

Они предложили вернуть воинские должности в подразделениях и отделах, входящих в структуру военных комиссариатов. В настоящее время их имеют только руководители военкоматов. Других сотрудников лишили воинских званий в рамках реформы Анатолия Сердюкова 2009 года.

В пояснительной записке к документу единороссы написали, что восстановление старой системы необходимо "для укрепления мобилизационных возможностей страны".

"Подготовка, призыв и мобилизация граждан должны осуществляться кадровыми военными, людьми, знающими вопрос изнутри, несущими ответственность за выполнение возложенных на военные комиссариаты задач", - говорится в проекте обращения.

Депутаты также отметили, что "передача полномочий по осуществлению мобилизационных мероприятий в гражданские руки, отсутствие взаимодействия отделов военных комиссариатов с военно-учетными столами организаций и предприятий, ведущими воинский учет своих работников, поставили под угрозу обеспечение мобилизации".