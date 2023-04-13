В Кремле объяснили нежелание Путина пользоваться Telegram

Российский лидер Владимир Путин не нуждается в собственном Telegram-канале, поскольку за его словами и без мессенджеров следит весь мир, сообщил кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Заявление прозвучало во время встречи со слушателями "Мастерской новых медиа", о чём говорится в Telegram-канале площадки.

"В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шёпотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?" - поделился мнением чиновник.

Следует напомнить, что ещё в 2014 году в интервью журналу Time Путин сказал следующее: "Мне очень-очень стыдно, но я ничем этим не пользуюсь и даже телефоном: у меня все делают сотрудники моего аппарата. Но они выполняют это блестяще, я им очень завидую".