Ученик открыл стрельбу в петербургской школе

В Петербурге шестнадцатилетний ученик принёс собой в школу пневматический пистолет и открыл стрельбу по сверстникам, информирует в четверг, 13 апреля, "Фонтанка".

В результате происшествия медицинская помощь, как предварительно установлено, потребовалась четырём людям.

Юноша взял с собой на уроки пистолет и "ради шутки" выстрелил сначала возле школы, после чего внутри здания.

Школьника задержали. Его мотивы выясняются.

При этом в петербургском комитете по образованию в разговоре с РБК сообщили, что пистолет, который принёс собой подросток, был не пневматическим, а игрушечным. Кроме того, школьник состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних из-за уголовного дела о краже.

"Он пришел в школу с пластмассовым пистолетом с пластмассовыми пулями, поэтому рамка не сработала. По детям попали эти пластмассовые пульки, они не пострадали, но четверых отвезли на скорой помощи в травматологию для освидетельствования", - рассказали в комитете.