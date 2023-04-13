На стене дома бывшего Ленинградского рок-клуба появится памятная доска ко Дню города

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский известил, что ко Дню города на стене дома по улице Рубинштейна, 13, где раньше располагался Ленинградский рок-клуб, будет установлена памятная доска в его честь.

"Соответствующее постановление уже запущено в работу", — сообщил чиновник в своём Telegram-канале.

Инициативная группа, частью которой является основатель музея рок-музыки, лидер группы "Санкт-Петербург" Владимир Рекшан, занимается вопросом мемориальной таблички с 2018 года. Не так давно идею повторно изучили в ходе заседания Совета по мемориальным доскам при Смольном и, как итог, было выпущено постановление об установке.

Пиотровский уточнил, что документ "запущен в работу" и должен пройти несколько стадий согласования.

Доску в память о Ленинградском рок-клубе планировали открыть ещё год назад.