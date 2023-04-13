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Новости 17:14

ЗакС создаст рабочую группу по проблемам дачников в Солнечном

фото ЗакС политика ЗакС создаст рабочую группу по проблемам дачников в Солнечном

Глава комиссии петербургского парламента по соцполитике и здравоохранению Александр Ржаненков инициировал создание новой рабочей группы. Она призвана будет решить накопившиеся проблемы дачников Курортного района города, которых обслуживает ГУП "Пригородное". Об этом сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Значительная часть государственного дачного фонда в Курортном районе к сегодняшнему дню обветшала и, с точки зрения депутатов, нуждается в комплексном ремонте. Особенно остро, по мнению Ржаненкова, проблема стоит в Солнечном, где он предлагает провести мониторинг домохозяйств и разработать стратегический план ремонта.

"Также предлагаю рабочей группе обсудить предложение о включении в перечень граждан льготных категорий граждан, имеющих право на использование данных помещений в целях организации оздоровительного отдыха, участников СВО и членов их семей", - добавил единоросс.

Предполагается, что в рабочую группу, помимо депутатов, войдут чиновники и эксперты.


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Упоминаемые персоны
Ржаненков Александр Николаевич 




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