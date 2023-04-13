Десять депутатов и сенаторов добиваются дополнительного выходного дня в честь Пасхи

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий дополнить Трудовой кодекс пунктом, связанным с празднованием православной Пасхи. По мнению авторов документа, россиянам необходимо давать выходной в понедельник, следующий за религиозным праздником, как это регулярно бывает в случае с другими торжественными и праздничными датами.

В пояснительной записке к инициативе утверждается, что такой шаг "продемонстрирует не только дань уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и станет еще одним свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры".

Составители законопроекта, среди которых, в частности, фигурируют члены ЛДПР Леонид Слуцкий и Ярослав Нилов, отмечают, что принятие поправок не изменит общего количества выходных и нерабочих праздничных дней в году.