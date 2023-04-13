Петербургский метрополитен оштрафовали из-за некорректно проведенной закупки

Петербургское управление ФАС оштрафовало ГУП "Петербургский метрополитен", сообщает сайт прокуратуры, которая инициировала привлечение организации к ответственности. Протокол на одно из должностных лиц предприятия составили по ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).

Сумма штрафа не уточняется. Согласно законодательству, она должна была составить от двух до трех тысяч рублей. Претензии к одной из госзакупок возникли из-за отсутствия должной лицензии у подрядчика, с которым заключили контракт на монтаж систем видеонаблюдения.

В результате, как отмечает надзорное ведомство, контрагент метрополитена не смог выполнить работы в срок.