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Новости 18:17

"Осторожно, новости": В Мурманске завели уголовное дело из-за комментария о Володине

фото ЗакС политика "Осторожно, новости": В Мурманске завели уголовное дело из-за комментария о Володине

Житель Мурманска стал фигурантом уголовного дела о призывах к терроризму (205.2 УК). Как сообщает издание "Осторожно, новости", 39-летнего Владимира С. преследуют из-за некорректной реплики в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина, оставленной в социальной сети "ВКонтакте" в качестве комментария. Высказывание датируется осенью 2021 года.

В эмоциональной форме мурманчанин отреагировал на предложение Володина отзывать Нобелевские премии мира. На сегодняшний день ни комментарий фигуранта, ни паблик, где он был оставлен ("Ешкин крот"), недоступны.

Суд, по сведениям издания, избрал Владимиру С. меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до семи лет заключения. 

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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