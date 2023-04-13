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Новости 19:34

Ради новостройки рядом с "Елизаровской" снесут бывший советский институт

фото ЗакС политика Ради новостройки рядом с "Елизаровской" снесут бывший советский институт

В Невском районе Петербурга снесут производственное здание, расположенное на углу улицы Бабушкина и Большого Смоленского проспекта, сообщает издание "Канонер".

В советские годы в четырехээтажном угловом здании, построенном в 1976 году, располагался институт "Гипрогазоочистка", специализировавшийся на проектировании газоочистных сооружений. В дальнейшем помещения сдавались в аренду различным фирмам.

На месте бывшего института по адресу Большой Смоленский проспект, 6 возведут жилую многоэтажку, облицованную красным кирпичом. С одного угла она будет иметь двенадцать этажей, а с другого - восемь. Проект строительства подготовило архитектурное бюро "А.Лен".

фото: peterburzhets, Citywalls.ru


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