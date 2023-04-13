Суд отказался пересматривать приговор за хищения при реконструкции БДТ

Горсуд Петербурга оставил в силе приговор, вынесенный прошлым летом Александру Шимбергу, которого признали виновным в хищениях при реконструкции Большого драматического театра. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Решение судьи не смог изменить факт полного возмещения ущерба, который оценили более чем в 2,2 млн рублей, а также наличие у бывшего гендиректора АНО "Театрально-декорационные мастерские" пожилых родителей на иждивении.

Шимберг отбывает четырехлетний срок в колонии общего режима. Ранее суд установил, что в 2012–2016 годах он подписывал акты о приемке по факту невыполненных работ. Реконструкция БДТ имени Товстоногова сопровождалась скандалами: сроки ее завершения раз за разом переносились. В результате уже после формального окончания работ потребовалось устранять дефекты, допущенные при исполнении контракта.