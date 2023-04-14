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Новости 11:33

С Ольги Бузовой хотят взыскать миллион евро из-за её отказа быть лицом винного бренда

фото ЗакС политика С Ольги Бузовой хотят взыскать миллион евро из-за её отказа быть лицом винного бренда

Винный бренд Buzwine обратился с иском в Приморский райсуд Петербурга с требованием взыскать с певицы и телеведущей Ольги Бузовой убытки, понесённые вследствие неудачной PR-компании. О регистрации искового заявления информирует объединённая пресс-служба городских судов.

По версии заявителя - ООО "Глобал Вайн дистрибьюшен", изначально Бузова согласилась быть лицом бренда Buzwine и продвигать его, однако впоследствии передумала. Из-за этого истец понёс убытки и вынужден был ликвидировать запасы продукции. Теперь он требует, чтобы певица выплатила ему 1 млн евро компенсации за убытки, а также покрыла расходы на утилизацию товара в размере 1,55 млн рублей.

Согласно заключённому договору, ответчик был вправе изменить своё мнение, однако заказчик также вправе предъявить требование о возмещении убытков ввиду утилизации всего брендированного вина.

Материалы разбирательства передали на рассмотрение судьи.


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