Суд в Коми отправил в СИЗО 61-летнюю уборщицу за попытку поджечь военкомат

Усинский городской суд Коми заключил под стражу 61-летнюю Надежду Корнилову, которая обвиняется по уголовному делу о покушении на теракт, информирует пресс-служба суда.

Как полагает следствие, женщина, работающая сотрудницей клининговой компании, предприняла попытку поджечь дверь местного военкомата "в целях дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими решения". Реализовать свой план Корнилова пыталась при помощи самодельных коктейлей Молотова. От первой брошенной бутылки возгорания не произошло, а вторую она бросила, не подпалив.

Жительницу Усинска задержали накануне днём.