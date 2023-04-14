На выходных в Петербурге будет дуть восточный ветер, который охладит ночи до заморозков

Из-за атлантического циклона, который принёс в Петербург похолодание, на выходных воздух максимум прогреется до +12, а по ночам местами могут быть заморозки, известил у себя в Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Заморозки в тёмное время суток ожидаются на территории Ленобласти, в Северной столице температура будет держаться около 0.

"Основное в погоде это то, что будет много облачности и солнце может только появляться. Сегодня ещё в городе солнечно, но с юга по периферии антициклона поднимаются облака", — рассказал Колесов.

Из-за ветра уровень воды в Неве понизился почти до одного метра: у Горного института он держится на отметке -60 см, а в Кронштадте -70 см.

Именно ветер, а не начавшийся ледоход, "охладили" Петербург, отметил синоптик.