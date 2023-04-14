В Петербурге спустили на воду минный тральщик "Лев Чернавин"

На территории Средне-Невского судостроительного завода, входящего в ОСК, состоялась церемония спуска на воду минного тральщика "Лев Чернавин", информирует в пятницу, 14 апреля, пресс-служба Смольного.

Комментируя событие, петербургский глава Александр Беглов, объяснил, почему кораблю присвоили такое имя.

"Высшая степень почета для моряка - это корабль, названный его именем. Это дань уважения и памяти всем командирам, на чьи плечи легла главная тяжесть холодной войны в мировом океане", - высказался градоначальник.

Беглов также отметил, что невзирая на "жёсткие экономические санкции", городские конструкторские бюро и другие предприятия продолжают работать на гражданские нужды и оборонзаказ. На сегодняшний день на петербургских верфях продолжают строить свыше 60 военных и гражданских судов.

"Лев Чернавин" стал восьмым минным тральщиком нового поколения, который построили на Средне-Невском судостроительном заводе по проекту 12700 "Александрит". Разработкой проекта занималось Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль передадут ВМФ в конце текущего года.