В 2023 году на развитие культуры из бюджета Петербурга выделят 26 млрд рублей

В текущем году в бюджете Петербурга предусмотрено выделение свыше 26 млрд рублей на развитие культурной сферы, известил градоначальник Александр Беглов в ходе заседания Совета по культуре и искусству.

Встреча членов совета прошла в выставочном зале "Манеж". В мероприятии приняли участие известные городские медийные и общественные деятели.

"По решению Совета глав государств СНГ наш город объявлен культурной столицей Содружества. В программу включено более 160 мероприятий. Ждём в гости творческие коллективы из стран СНГ", - сообщил собравшимся Беглов.

Губернатор отметил, что в Социальный кодекс города внесены коррективы, согласно которым народным артистам, архитекторам, учителям и художникам будут ежемесячно предоставлять по 30 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Петербурге проживают 165 деятелей культуры и искусства, которые имеют почётное звание "народный".

Фото: пресс-служба Смольного