Путин посетит пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин намерен лично присутствовать на пасхальном богослужении в столичном Храме Христа Спасителя, известил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 14 апреля.

РИА Новости добавляет также, что на праздничном столе у главы государства будут традиционные для Пасхи блюда. Отмечать Пасху Путин будет, "как все православные".

Обычно богослужения такого уровня в ХХС проводит патриарх Кирилл.

Отметим также, что на протяжении последних лет Путин в одиночестве отмечает религиозные праздники: паству до президента не допускают.