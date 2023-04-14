ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:27

Путин посетит пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

фото ЗакС политика Путин посетит пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин намерен лично присутствовать на пасхальном богослужении в столичном Храме Христа Спасителя, известил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 14 апреля.

РИА Новости добавляет также, что на праздничном столе у главы государства будут традиционные для Пасхи блюда. Отмечать Пасху Путин будет, "как все православные".

Обычно богослужения такого уровня в ХХС проводит патриарх Кирилл.

Отметим также, что на протяжении последних лет Путин в одиночестве отмечает религиозные праздники: паству до президента не допускают.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама