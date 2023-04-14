На Литейный и Пискарёвский проспекты может вернуться трамвайное движение

В комитете по транспорту Петербурга размышляют над предложением восстановить трамвайное движение на Литейном и Пискарёвском проспектах. Информацией поделилась Инициативна группа по защите транспортной инфраструктуры города.

Соответствующая инициатива поступила к Смольному от ГУП "Горэлектротранс".

Ожидается, что на Пискарёвском появится выделенная линия.

"Предполагается восстановление трамвайной линии на Пискарёвском проспекте на выделенной линии, что подразумевает восстановление закрытого и крайне популярного 14-го трамвайного маршрута, следовавшего с Пискарёвки в центр, также есть надежды и на прямой маршрут с района Пороховых", — гласит сообщение инициативной группы.

Также поднят вопрос о восстановлении трамвайного маршрута № 10 на Ириновском проспекте.