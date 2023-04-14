Смольный потребовал от РНБ и СПбГУКИ отреставрировать дом Плеханова

Петербургский комитет по охране памятников обратился в Арбитражный суд с требованием провести восстановительные работы в доме Плеханова (угол Московского проспекта и 4-й Красноармейской улицы), о чем пишет портал MR7. Соответчиками о делу выступают владеющая историческим зданием Российская национальная библиотека и СПбГУКИ, пользующаяся частью помещений в нем. Оба соответчика получили бывший дом Вольного экономического общества с двухсотлетней историей в оперативное управление.

Комитет добивается ремонтных работ в нем как минимум четыре последних года. Пока ни одно из двух последних предписаний не исполнено в срок: к началу марта пользователи объекта должны были привести в порядок территорию сада, а также фасады главного корпуса и флигеля.

Если суд удовлетворит исковые требования, то после вступления решения в силу у РНБ и Института культуры будет три года на исполнение обязательств. В противном случае ответчиков будут ежемесячно штрафовать на 50 тысяч рублей.

фото: Виктор М, Citywalls.ru