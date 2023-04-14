В Пулково появились мобильные кассы для оплаты багажа за 15 секунд

На территории аэропорта Пулково запустили работу мобильных онлайн-касс, через которые можно оперативно оплатить багаж и другие дополнительные услуги. Опция действует только для клиентов отечественных авиакомпаний, сообщает управляющая аэропортом компания "Воздушные ворота Северной столицы".

"Благодаря интеграции с системами бронирования авиакомпаний пассажиры могут приобрести услугу менее чем за 15 секунд непосредственно на стойке регистрации и существенно сэкономить время", - рассказал представитель компании Павел Кушниренко.

В проекте участвуют уже более половины всех авиакомпаний, осуществляющих внутренние рейсы. Его разработали и внедрили компания "Сирена" и ТКП - структурное подразделение Системы взаиморасчётов на воздушном транспорте (СВВТ).