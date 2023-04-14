СК в Петербурге заинтересовался видео с поедающим мусор школьником

Внимание петербургских следователей привлекла распространившаяся на неделе видеозапись с участием 8-летнего школьника. В ролике запечатлено то, как мальчик поедает мусор и пьет грязную воду из лужи. При этом егодействия не выглядят как совершаемые добровольно: за кадром звучит смех и комментарии наблюдающих.

Два дня назад 37-летняя родительница школьника заявила в полицию. Как сообщил региональный главк МВД, на родителей обозначенных ею детей составили протоколы по ч.1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Съемка велась в одном из дворов по улице Руднева.

Региональное управление СК усмотрело в видеоматериале возможное нарушение прав младшеклассника и инициировало доследственную проверку инцидента.