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Новости 17:13

В аэропорту Внуково опровергли информацию о возобновлении прямых рейсов в Грузию

фото ЗакС политика В аэропорту Внуково опровергли информацию о возобновлении прямых рейсов в Грузию

Представители столичного аэропорта Внуково прокомментировали сведения о скором возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Сотрудник аэропорта в беседе с РБК сообщил, что 14 апреля случился технический сбой на табло.

"Предпринимаются все необходимые меры для его устранения", - добавил источник информации.

По словам собеседника издания, изменений в расписании рейсов на ближайшее время не появилось. В первой половине дня посетители сайта аэропорта увидели, что вылететь в Тбилиси оказалось возможным уже начиная с 18 апреля.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией закрыли в 2019 году.


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