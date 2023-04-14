В аэропорту Внуково опровергли информацию о возобновлении прямых рейсов в Грузию

Представители столичного аэропорта Внуково прокомментировали сведения о скором возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Сотрудник аэропорта в беседе с РБК сообщил, что 14 апреля случился технический сбой на табло.

"Предпринимаются все необходимые меры для его устранения", - добавил источник информации.

По словам собеседника издания, изменений в расписании рейсов на ближайшее время не появилось. В первой половине дня посетители сайта аэропорта увидели, что вылететь в Тбилиси оказалось возможным уже начиная с 18 апреля.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией закрыли в 2019 году.