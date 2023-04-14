Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за пересылку личных и финансовых данных через Telegram

Группа депутатов во главе с Антоном Горелкиным внесла в Госдуму законопроект, вводящий административную ответственность за пересылку через зарубежные мессенджеры персональных и финансовых данных. Иностранными Роскомнадзор сегодня считает девять мессенджеров, включая Telegram, Viber и WhatsApp.

Должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а юридических - на сумму от 100 до 700 тысяч.

"Наказывать госслужащих за использование этих мессенджеров в личных целях никто не собирается", - отметил Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, интеграция российских банков с зарубежными платформами представляет собой неверный путь, если говорить о стратегическом развитии российского финансово-технического сектора.