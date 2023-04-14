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Новости 17:59

Житель Мурманска получил штраф по делу о призывах к нападениям на военкоматы

фото ЗакС политика Житель Мурманска получил штраф по делу о призывах к нападениям на военкоматы

Ленинский районный суд Мурманска приговорил к штрафу в размере 250 тысяч рублей 33-летнего местного жителя, которого признали виновным в призывах нападать на здания военкоматов. Как сообщает пресс-служба суда, дело рассматривалось по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к воспрепятствованию исполнения органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности РФ).

Наказание ниже низшего предела объясняется явкой мужчины с повинной. В деле имеется три его публикации в социальной сети. Суд счел, что в своих постах фигурант, в частности, призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников военкоматов.

Приговор пока не вступил в законную силу. Максимально возможное наказание по вмененной мурманчанину статье предполагает шесть лет заключения.


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