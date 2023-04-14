ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:16

В Ставрополье обыскивают офис "Команды против пыток"

фото ЗакС политика В Ставрополье обыскивают офис "Команды против пыток"

Сотрудники полиции вечером 14 апреля явились в здание в Пятигорске, занимаемое "Командой против пыток", о чем сообщила сама правозащитная организация в собственном Telegram-канале.

Утверждается, что обыск проводится с санкции следователя, работающего в соседнем регионе, Северной Осетии. В офисе находится руководитель ставропольской ячейки организации Екатерина Ванслова. С чем связан интерес силовиков к северокавказским правозащитникам, пока не сообщается.

Подробнее о работе петербургского филиала "Команды против пыток" читайте в материале ЗАКС.Ру.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама