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Новости 19:10

Минэкономразвития ожидает в 2023 году роста реальных зарплат более чем на 5%

фото ЗакС политика Минэкономразвития ожидает в 2023 году роста реальных зарплат более чем на 5%

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников озвучил свой прогноз относительно роста экономики до конца года. Прежде всего вместе с коллегами министр ожидает роста заработных плат. 

"В этом году в реальном выражении они вырастут более чем на 5%", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

Обеспечить положительную динамику, по его мнению, должна конкуренция работодателей за кадры, а также низкий уровень безработицы. Сыграет свою роль и снижение инфляции.

За прошлый год в среднем зарплаты россиян снизились на 1%.


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