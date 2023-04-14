Минэкономразвития ожидает в 2023 году роста реальных зарплат более чем на 5%

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников озвучил свой прогноз относительно роста экономики до конца года. Прежде всего вместе с коллегами министр ожидает роста заработных плат.

"В этом году в реальном выражении они вырастут более чем на 5%", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

Обеспечить положительную динамику, по его мнению, должна конкуренция работодателей за кадры, а также низкий уровень безработицы. Сыграет свою роль и снижение инфляции.

За прошлый год в среднем зарплаты россиян снизились на 1%.