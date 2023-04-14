Депутаты от КПРФ пожаловались в СК на директора Пушкинского музея из-за реплик о Сталине

Члены фракции КПРФ в Государственной думе пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на нового директора Пушкинского музея Елизавету Лихачеву. Последнюю хотят привлечь к уголовной ответственности по статьям о хулиганстве и реабилитации нацизма из-за публичных высказываний о руководителе СССР Иосифе Сталине. В прошлом месяце Лихачева усомнилась в важности и актуальности споров о персоне советского вождя и уподобила его персонажу поп-культуры.

"Прошу провести в отношении Лихачевой процессуальную проверку по ч. 1 ст. 213, ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, при наличии оснований возбудить уголовное дело. На время проверки прошу отстранить Лихачеву от работы. О результате рассмотрения просим проинформировать Государственную Думу с приложением копии процессуального решения", - приводит текст доноса РИА "Новости".

Под документом подписались депутаты Сергей Обухов, Денис Парфенов, Михаил Матвеев и Нина Останина.

В марте Елизавета Лихачева сменила на посту главы Пушкинского музея Марину Лошак.