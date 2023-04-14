Путин сократил срок признания военнослужащих пропавшими без вести

Президент Владимир Путин 14 апреля подписал закон, ускоряющий процедуру присвоения статуса пропавших без вести участникам специальной военной операции на Украине. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Раньше требовалось два года с момента окончания боевых действий на то, чтобы военнослужащий, с которым прекратилась связь, мог официально получить статус пропавшего без вести. Подписанный главой государства нормативный акт сокращает это время до полугода.

Сенатор Андрей Турчак, анонсируя законодательную инициативу в ее начальном варианте, отмечал, что она позволит семьям бойцов получать меры социальной поддержки.