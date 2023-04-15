В Петербурге перенесли пасхальный концерт Киркорова после прошлогоднего скандала

Администрация Большого концертного зала "Октябрьский" внезапно объявила о переносе выступления певца Филиппа Киркорова, которое было запланировано на воскресенье, 16 апреля. Вместо дня православной Пасхи артист должен будет выступить на следующей неделе.

"Концерт Филиппа Киркорова, назначенный на 16 апреля 2023 года, переносится на 21 апреля 2023 года по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Билеты при этом не нужно обменивать.

Год назад на пасхальной неделе Киркоров давал концерт в Кремлевском дворце. Своим поведением на сцене в окружении христианских символов он возмутил православных активистов. Некоторые из них выступили с жалобами в различные инстанции, добиваясь отмены дальнейших концертов певца. Впоследствии на него даже подавали в суд, но иск был отклонен.