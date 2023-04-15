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Новости 11:55

СК отказался возбуждать дело о "фейках" в отношении Собчак

фото ЗакС политика СК отказался возбуждать дело о "фейках" в отношении Собчак

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело против телеведущей и медиаменеджера Ксении Собчак, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. В СК ранее на нее пожаловались сотрудники полиции. 

Заявители сочли, что Собчак могла распространять фейки о государственной власти (ст. 207.3 УК). Их нарекания вызвали высказывания телеведущей о якобы государственном финансировании фестивалей.

Собчак проходила свидетельницей по делу о клевете, возбужденном против режиссера Виталия Манского. Он тоже высказывался о финансовой стороне московских фестивалей, причем делал это на YouTube-канале известной телеведущей.


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