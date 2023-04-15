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Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей младшего школьного возраста

фото ЗакС политика Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей младшего школьного возраста

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Сведения об этом имеются в государственном реестре лекарственных средств, на что обратил внимание "Интерфакс".

Производитель вакцины - центр имени Гамалеи, выпускающий наиболее распространенную вакцину против коронавируса "Спутник V". Минздрав зарегистрировал комбинированный векторный препарат накануне, 14 апреля.

Как и "Спутник", новую вакцину нужно вводить внутримышечно в два приема с интервалом в три недели. Препарат противопоказан людям с тяжелыми аллергическими реакциями и гиперчувствительностью к компонентам.


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