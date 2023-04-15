В Петербурге стартовало голосование за объекты, требующие благоустройства

В субботу, 15 апреля, началось всероссийское онлайн-голосование за территории и объекты, которые больше всего, по мнению граждан, нуждаются в благоустройстве. Пресс-служба петербургского отделения "Единой России" отмечает, что для партии это один из приоритетных федеральных проектов.

"От конкретного места до дизайна проекта – люди сами выбирают, что для них наиболее комфортно и удобно", - отметил лидер партийной ячейки Сергей Боярский.

Выбрать ту или иную локацию для приведения ее в порядок любой желающий старше четырнадцати лет может через "Госуслуги", авторизовавшись на платформе za.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 31 мая.