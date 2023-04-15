Депутат Федоров обвинил Армению в незаконном выходе из СССР

Историческая судьба Армении стала предметом для размышлений депутата Госдумы Евгения Федорова. Он заявил, что нынешнее руководство закавказского государства не может считать себя равноправным союзником Москвы в силу определенных причин. Федоров утверждает, что не была корректно доведена до конца процедура выхода из Советского Союза, а значит, можно вести речь обо всей Армении как о "спорной территории".

"С точки зрения международного права Армения не вышла из СССР, а значит, из России как правопреемника советского государства. По этой причине Москва и Ереван должны выстраивать дальнейшие отношения исходя из этого статуса", - приводит его суждения издание News.ru.

Кроме того, единоросс уверен, что Армения должна демонстрировать больший пиетет к ОДКБ, чем это есть сегодня, и участвовать на стороне России в специальной военной операции на Украине.

фото: duma.gov.ru