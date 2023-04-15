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Новости 17:58

На Неве устраняют последствия загрязнения

фото ЗакС политика На Неве устраняют последствия загрязнения

На поверхности Невы в районе поселка имени Свердлова 15 апреля заметили большое масляное пятно, о чем сообщает издание 47news.

На место происшествия устранять последствия разлива горючего отправились экологи. Об этом рассказал глава Всеволожского района Ленобласти Андрей Низовский. 

"Обнаружена труба, по которой происходил сброс, но источник сброса пока не установлен, слишком много на ней потребителей", - уточнил чиновник.

В непосредственной близости от участка загрязнения располагается завод "Эталон".


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