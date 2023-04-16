Беглов вспомнил про Мариуполь, поздравляя петербуржцев с Пасхой

Петербургский градоначальник Александр Беглов и глава городского парламента Александр Бельский обратились к жителям Северной столицы по случаю православного праздника — Пасхи. Слова политиков приводит пресс-служба Смольного.

Минувшую ночь Беглов и Бельский провели на службе в Казанском кафедральном соборе.

Вёл богослужение митрополит Варсонофий. Обращаясь к петербуржцам, градоначальник вспомнил о военной спецоперации.

"Сегодня наша страна выполняет особую миссию. Наши военные преодолевают сложные испытания во имя справедливости и будущего наших детей. Наши сердца с ними. Наши молитвы — за них!", — сказал губернатор.

В обращении Беглова упоминается Мариуполь — город-побратим Петербурга, а также участие россиян в СВО.

"Наша Церковь молится за них, за воинов, за всех, кто един с нами в наших ценностях", — заключил Беглов.