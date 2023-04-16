В Москве полиция разыскивает автора видеозаписи с сожжением Корана

Сотрудники полиции заняты поисками гражданина, опубликовавшего видеозапись сожжения Корана в Москве, сообщила вечером 15 апреля пресс-служба столичного ГУ МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

"В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлен видеоролик, где запечатлено осквернение Корана. Предположительно событие имело место на территории Восточного округа Москвы", — говорится в сообщении, распространенном правоохранителями.

В полиции не уточнили, по какой именно статье Уголовного кодекса возбуждено дело.

Ранее в интернете появилась видеозапись сожжения Корана, предположительно произошедшего у Белого озера в Москве. На случившееся отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил о появлении первых результатов проверки. "Я на связи со специалистами и руководством ФСБ, которые отслеживают информационный след распространенного ролика. Работают и мои специалисты. Мэрия Москвы также задействовала свои ресурсы", — написал он в своем Telegram-канале.