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Новости 14:59

Петербург лидирует по количеству смертей от ковида за сутки

фото ЗакС политика Петербург лидирует по количеству смертей от ковида за сутки

Девять человек скончались в Петербурге за прошедшие сутки от последствий коронавируса, сообщил 16 апреля федеральный оперштаб по борьбе с этим заболеванием. Это максимальное значение среди российских регионов.

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано семь смертей пациентов с ковидом. В то же время в Ленобласти смертей от ковида за 24 часа не зафиксировано.

Всего в Петербурге выявлено 768 новых случаев заболевания за сутки, при этом выздоровели 446 человек. Госпитализация потребовалась 36 пациентам. В целом по России отмечено 7 094 новых больных при 6 841 выздоровевшем и 456 госпитализированных. За сутки в стране от последствий коронавируса скончались 38 человек.


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