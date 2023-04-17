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В дома в центре Петербурга вернули тепло после ликвидации последствий прорыва трубы

фото ЗакС политика В дома в центре Петербурга вернули тепло после ликвидации последствий прорыва трубы

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" ликвидировали последствия коммунальной аварии на 5-й Советской улице: в дома горожан вернули тепло, информирует пресс-служба предприятия. Днём ранее, 16 апреля, на месте прорвало трубу с кипятком.

Во время ремонта были заменены 8 метров ненадёжной трубы. Работники провели комплексную проверку участка сети и подключили обновлённый отрезок к магистрали. Таким образом, систему ГВС и отопления привели в штатный режим работы. 

"Жилищные организации оповещены о необходимости подключения жилых зданий. При отсутствии ГВС в здании необходимо обращаться в свою управляющую компанию для настройки внутридомовых систем", — заключили в "Теплосети".


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