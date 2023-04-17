Автомобиль влетел в автобусную остановку в Приморском районе

Ранним утром понедельника, 17 апреля, автомобиль Skoda врезался в автобусную остановку на углу улиц Авиастроителей и Глухарской, информирует Telegram-канал "Мегаполис / ДТП и ЧП".

Местные жители рассказали, что обычно на этом месте теснятся люди, однако в момент ДТП большая часть ожидающих отсутствовала. Погибших и пострадавших не зафиксировано.

Предварительно установлено, что в аварии участвовали две машины, которые столкнулись, после чего одна из них влетела в остановку. На месте работает наряд ДПС.