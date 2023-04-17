"Ведомости": Члены Госдумы и Совфеда могут не опубликовать декларации даже в обобщенном виде

Депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации могут не опубликовать сведения о своих доходах за 2022 год, несмотря на то что это следовало сделать в течение 14 дней после 1 апреля, пишут "Ведомости".

Принимать решение о предоставлении информации о доходах в обобщённом виде члены обеих палат федерального парламента будут "по желанию". Ранее декларации о доходах депутатов Госдумы и сенаторов публиковались в период с 14 по 16 апреля.

Обобщённые сведения о заработке депутатам нужно публиковать тогда, когда перестанет действовать указ президента, дающий им право не раскрывать сведения о доходах во время спецоперации (СВО), поделился в разговоре с "Ведомостями" собеседник, близкий к аппарату Госдумы. "Сейчас такой обязанности нет", - говорит он.

Другой собеседник издания рассказал, что существует мнение о том, что за публикацию обобщённых сведений о заработке можно считать заявления главы комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршбы и вице-спикера Совфеда Юрия Воробьёва. Достаточно того, что депутаты и сенаторы подали декларации в срок, не более, утверждает собеседник издания.

Аршба отчитался о сданных декларациях ещё 1 апреля, Воробьёв сделал это 31 марта.

"Эти слова Аршбы и Воробьёва в целом можно считать информацией в обобщенном виде о декларациях депутатов и сенаторов, поскольку разъяснений о том, что именно должно входить в информацию в обобщённом виде, нет. Это не прописали ни в регламенте Госдумы, ни в регламенте Совета Федерации", – поделился соображениями собеседник "Ведомостей" в Госдуме.